«РБ Лейпциг» обыграл «Шальке» и продолжает лидировать в чемпионате Германии

Матч 13-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лейпцига».

На второй минуте с пенальти хозяев вывел вперед Тимо Вернер. Затем своеобразный дубль сделал Сеад Колашинац. Сначала он сравнял счет на 31-й минуте, а затем в начале второго тайма поразил собственные ворота.

«РБ Лейпциг» набрал 33 очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии. «Бавария» отстает на три очка и идет второй. У «Шальке» 17 очков и второе место.

В следующем туре «Лейпциг» на выезде сыграет с «Ингольштадтом», а «Шальке» примет «Байер».

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13-й тур