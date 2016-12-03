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«РБ Лейпциг» обыграл «Шальке» и продолжает лидировать в чемпионате Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лейпцига».

На второй минуте с пенальти хозяев вывел вперед Тимо Вернер. Затем своеобразный дубль сделал Сеад Колашинац. Сначала он сравнял счет на 31-й минуте, а затем в начале второго тайма поразил собственные ворота.

«РБ Лейпциг» набрал 33 очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии. «Бавария» отстает на три очка и идет второй. У «Шальке» 17 очков и второе место.

В следующем туре «Лейпциг» на выезде сыграет с «Ингольштадтом», а «Шальке» примет «Байер».

Чемпионат Германии. Бундеслига

13-й тур

Матч

РБ Лейпциг - Шальке 04 - 2:1 (1:1)

Голы

Вернер 2 (1:0 - пен.). Колашинац 32 (1:1). Колашинац 46 (2:1 - автогол).

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Шмитц (Кайзер, 23), Ильзанкер, Кейта, Демме, Вернер (Бурк, 83), Форсберг (Хедира, 90), Забитцер, Поульсен

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Настасич, Хёведес, Шёпф (Кайсара, 86), Бенталеб (Коноплянка, 81), Майер, Горецка, Гайс (Реесе, 86), Шупо-Мотинг

Предупреждения:

Халстенберг, 73 - Ферманн, 1; Настасич, 39; Шёпф, 49; Хёведес, 51; Бенталеб, 80

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

03 декабря 20:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

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