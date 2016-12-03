«РБ Лейпциг» обыграл «Шальке» и продолжает лидировать в чемпионате Германии
Матч 13-го тура чемпионата
Германии между «РБ Лейпциг» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:1 в пользу «Лейпцига».
На второй минуте с
пенальти хозяев вывел вперед Тимо Вернер. Затем своеобразный дубль сделал Сеад
Колашинац. Сначала он сравнял счет на 31-й минуте, а затем в начале второго
тайма поразил собственные ворота.
«РБ Лейпциг» набрал 33
очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии. «Бавария» отстает на три
очка и идет второй. У «Шальке» 17 очков и второе место.
В следующем туре «Лейпциг»
на выезде сыграет с «Ингольштадтом», а «Шальке» примет «Байер».
Чемпионат Германии.
Бундеслига
13-й тур
Матч
РБ Лейпциг - Шальке 04 - 2:1 (1:1)
Голы
Вернер 2 (1:0 - пен.). Колашинац 32 (1:1). Колашинац 46 (2:1 - автогол).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Шмитц (Кайзер, 23), Ильзанкер, Кейта, Демме, Вернер (Бурк, 83), Форсберг (Хедира, 90), Забитцер, Поульсен
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Настасич, Хёведес, Шёпф (Кайсара, 86), Бенталеб (Коноплянка, 81), Майер, Горецка, Гайс (Реесе, 86), Шупо-Мотинг
Предупреждения:
Халстенберг, 73 - Ферманн, 1; Настасич, 39; Шёпф, 49; Хёведес, 51; Бенталеб, 80
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
03 декабря 20:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция