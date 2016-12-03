«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на второе место в АПЛ

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 5:1.

В составе победителей хет-три оформил Алексис Санчес и по разу отличились Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен, а у хозяев поля единственный мяч забил Энди Кэрролл.

После этого матча «канониры» поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 31 очко, а «Вест Хэм» с 12-ю очками занимает 17-е место.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 10 декабря примут «Сток Сити», а «молотобойцы» на следующий день на выезде сыграют с «Ливерпулем».