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«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на второе место в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексис Санчес.
Алексис Санчес.Источник: Reuters

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 5:1.

В составе победителей хет-три оформил Алексис Санчес и по разу отличились Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен, а у хозяев поля единственный мяч забил Энди Кэрролл.

После этого матча «канониры» поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 31 очко, а «Вест Хэм» с 12-ю очками занимает 17-е место.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 10 декабря примут «Сток Сити», а «молотобойцы» на следующий день на выезде сыграют с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии
14-й тур

Матч

Вест Хэм - Арсенал - 1:5 (0:1)

Голы

Озил 24 (0:1). Санчес 72 (0:2). Санчес 80 (0:3). Кэрролл 83 (1:3). Окслейд-Чемберлен 84 (1:4). Санчес 86 (1:5).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Масуаку, Коллинс (Арбелоа, 7), Огбонна, Рид, Пайе, Ноубл (Кэрролл, 73), Фернандес (Айю, 63), Обьянг, Лансини, Флетчер

Арсенал: Чех, Мустафи, Паулиста, Косьельни, Монреаль, Джака, Озил, Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 88), Коклен (Эль-Ненни, 86), Уолкотт (Рэмзи, 66), Санчес

Предупреждения:

Флетчер, 59; Рид, 65; Арбелоа, 90 - Коклен, 30; Косьельни, 67; Мустафи, 82

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

03 декабря 20:30, Аптон Парк, Онлайн-трансляция


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