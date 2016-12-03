«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на второе место в АПЛ
В матче 14-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на
выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 5:1.
В составе победителей хет-три оформил Алексис Санчес и
по разу отличились Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен, а у хозяев поля
единственный мяч забил Энди Кэрролл.
После этого матча «канониры» поднялись на вторую
строчку турнирной таблицы, имея в активе 31 очко, а «Вест Хэм» с 12-ю очками
занимает 17-е место.
В следующем туре подопечные Арсена Венгера 10 декабря
примут «Сток Сити», а «молотобойцы» на следующий день на выезде сыграют с «Ливерпулем».
14-й тур
Матч
Вест Хэм - Арсенал - 1:5 (0:1)
Голы
Озил 24 (0:1). Санчес 72 (0:2). Санчес 80 (0:3). Кэрролл 83 (1:3). Окслейд-Чемберлен 84 (1:4). Санчес 86 (1:5).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Масуаку, Коллинс (Арбелоа, 7), Огбонна, Рид, Пайе, Ноубл (Кэрролл, 73), Фернандес (Айю, 63), Обьянг, Лансини, Флетчер
Арсенал: Чех, Мустафи, Паулиста, Косьельни, Монреаль, Джака, Озил, Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 88), Коклен (Эль-Ненни, 86), Уолкотт (Рэмзи, 66), Санчес
Предупреждения:
Флетчер, 59; Рид, 65; Арбелоа, 90 - Коклен, 30; Косьельни, 67; Мустафи, 82
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
03 декабря 20:30, Аптон Парк, Онлайн-трансляция