Индонго нокаутировал Трояновского на 40-й секунде боя (видео)

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Гассиев победил Лебедева. Трояновский нокаутирован в первом раунде. Онлайн! «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию представительного боксерского вечера в российской столице.

Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре «Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.

Эдуард Трояновский: Есть планы встретиться с Кроуфордом и Бернсом Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал о подготовке к поединку с Джулиусом Индонго.

Эдуард Трояновский: Индонго – неудобный соперник по манере ведения боя Российский боксер Эдуард Трояновский перед поединком с Джулиусом Индонго заявил, что ему нужно подойти в хорошей форме к чемпионским боям, поэтому он так часто проводит поединки.

Эдуард Трояновский: Моя задача в бою с Индонго – поднять свой рейтинг Чемпион мира по версиям IBF/IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своих целях в предстоящем бою с Джулиусом Индонго, который состоится 3 декабря.

Стал известен следующий соперник Трояновского Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский выйдет на ринг в андеркарте Денис Лебедев – Мурат Гассиев 3 декабря в Москве.

Трояновский выступит в андеркарде боя Лебедев - Гассиев Чемпион мира по версиям IBF/IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский (25-0-0, 22 КО) проведёт свой очередной поединок в рамках вечера бокса 3 декабря. Троя вернётся боем в андеркарте Денис Лебедев - Мурат Гассиев.

WBC поддержит проведение объединительного боя Трояновский - Кроуфорд Всемирный боксерский совет поддерживает идею проведения объединительного боя между чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянином Эдуардом Трояновским и обладателем поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом.

Эдуард Трояновский: Мне интересно объединить титулы Чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал об итогах боя с Обарой, потенциальных будущих соперниках и охоте за оставшимися титулами.

IBF: Трояновский должен провести обязательную защиту титула 9 июня Россиянин Эдуард Трояновский проведет следующую обязательную защиту титула чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе следующим летом.

Победы Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделю Казах Геннадий Головкин, россиянин Эдуард Трояновский и никарагуанец Роман Гонсалес одержали победы на прошедшей неделе.

Защита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцем Чемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.

Эдуард Трояновский: У Обары удар сильнее, чем у Куэнки Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский заявил, что удар у японца Кейта Обары сильнее, чем у предыдущего соперника - аргентинца Сесара Рене Куэнки.

Андрей Рябинский: Трояновский должен встретиться с Кроуфордом, идея классная Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский в итоге должен встретиться с обладателем чемпионских поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом, идея объединить все титулы – классная.

Андрей Рябинский: Быстрая победа Трояновского немного неожиданная Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский признался, что для него быстрая победа чемпиона мира по версии IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянина Эдуарда Трояновского в бою с японцем Кейта Обарой стала неожиданностью.

Трояновский нокаутировал Обару и выбил японца с ринга Чемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.

Кейта Обара: Я должен победить Трояновского нокаутом Японский боксер Кейта Обара поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуардом Трояновским.

Трояновский не планирует побеждать Обару нокаутом Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Японии Кейтой Обарой.

Бивол и Кузьмин посетят поединок Трояновский - Обара Российские бойцы: 25-летний россиянин Дмитрий Бивол (7-0-0, 6 КО) выступающий в полутяжёлом весе и 29-летний тяжеловес Сергей Кузьмин (7-0-0, 4 КО), защищающие цвета промоутерской компании «Мир бокса», посетят поединок между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO 36-летним россиянином Эдуардом Трояновским (24-0-0, 21 КО) и официальным претендентом на титул Международной боксёрской федерации (IBF) 29-летним японцем Кеитой Обарой (16-1-1, 15 КО). Встреча бойцов состоится 9 сентября в Москве (УСК «Крылья Советов»).