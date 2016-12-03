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Индонго нокаутировал Трояновского на 40-й секунде боя (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Эдуард Трояновский потерпел поражение от представителя Намибии Джулиуса Индонго на 40-й секунде боя.

Это поражение стало для россиянин первым в профессиональной карьере.

Отметим, что из-за этого поражение Трояновский уступил Индонго свои пояса чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO.

#moscow #boxing #sport #бокс #lebedevgassiev

Видео опубликовано 🇷🇺 VSENABOX (@vsenabox)

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