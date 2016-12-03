Индонго нокаутировал Трояновского на 40-й секунде боя (видео)
Российский боксер Эдуард Трояновский потерпел
поражение от представителя Намибии Джулиуса Индонго на 40-й секунде боя.
Это поражение стало для россиянин первым в
профессиональной карьере.
Отметим, что из-за этого поражение Трояновский уступил Индонго свои пояса чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию первого в истории титульного боксерского поединка с участием двух россиян. Денис Лебедев в Москве сразится с Муратом Гассиевым!
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически