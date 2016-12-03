Валерий Масалитин: У ЦСКА игра удалась, а «Урал» уже собрался в отпуск

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями после матча команды против «Урала» в 17-м туре чемпионата Испании. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 4:0.

«Окончание отрезка чемпионата хорошее у ЦСКА получилось. По игре, конечно, ребята все сделали, чтобы победить. Удачно прошел в атаке и Траоре, и Чалов, забили голы, удачно ориентировались. Вообще игра впереди шла.

Скажем так, игра удалась, особенно в первом тайме, во втором уже начали играть на удержание. Очень хорошо простились с болельщиками. Я думаю, что «Урал» уже собрался в отпуск, поэтому столько пропустили», - цитирует Масалитина «Р-Спорт».

Все мячи армейцы забили в первом тайме. Отличились Ласина Траоре (25-я и 35-я минуты), Бибрас Натхо (38-я - с пенальти) и Федор Чалов (40-я). Столичный клуб набрал 32 очка и остался на третьем месте, команда из Екатеринбурга с 14 очками идет на данный момент тринадцатой.

В следующем туре ЦСКА 3 марта 2017 года примет «Зенит», а «Урал» днем позже сыграет дома с «Амкаром».



