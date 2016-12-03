Мирча Луческу: ЦСКА ожил и вернулся в чемпионскую гонку

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился своим мнением о возможных претендентах на чемпионский титул. Он считает, что ЦСКА входит в их число.

— Кто будет принимать участие в чемпионской гонке в следующем году?

— Мне сложно оценить эту ситуацию. Могу сказать, что мы начали сборы летом, многие приехали после сборных, были футболисты с травмами. Невозможно было хорошо провести этот период и подготовить команду. Сейчас будет два месяца подготовки, будет много матчей, наверное, будут новые игроки. Поэтому будет легче.



Что касается претендентов, то к ним присоединится ЦСКА, который сейчас ожил. Плюс — чемпионат России очень ровный, вы видели, что «Крылья Советов» сделали со «Спартаком». Любая игра может закончиться с тем или иным результатом, - цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».

В 17-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Урал» со счетом 4:0. Все мячи армейцы забили в первом тайме. Отличились Ласина Траоре (25-я и 35-я минуты), Бибрас Натхо (38-я - с пенальти) и Федор Чалов (40-я).

Столичный клуб набрал 32 очка и остался на третьем месте, команда из Екатеринбурга с 14 очками идет на данный момент тринадцатой.

В следующем туре ЦСКА 3 марта 2017 года примет «Зенит», а «Урал» днем позже сыграет дома с «Амкаром».