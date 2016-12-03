Александр Кержаков: Весенняя часть чемпионата обещает быть интересной (фото)

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о результатах петербуржцев в первой части РФПЛ сезона-2016/17.

- Последняя игра чемпионата в этом году позади. Не все получилось, как мы хотели... Спасибо что приходили на стадионы!!! Весенняя часть чемпионата обещает быть интересной, - написал Кержаков в своем инстаграме.

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, лидер чемпионата «Спартак» набрал 37 очков после 16 игр, встречу 17-го тура против «Рубина» красно-белые сыграют 5 декабря. Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА.

В последнем туре перед зимней паузой «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).