Александр Кержаков: Весенняя часть чемпионата обещает быть интересной (фото)
Нападающий «Зенита»
Александр Кержаков поделился мнением о результатах петербуржцев в первой части
РФПЛ сезона-2016/17.
- Последняя игра чемпионата в этом году позади. Не все
получилось, как мы хотели... Спасибо что приходили на стадионы!!! Весенняя
часть чемпионата обещает быть интересной, - написал Кержаков в своем
инстаграме.
Напомним, на зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, лидер чемпионата «Спартак» набрал 37 очков после 16 игр, встречу 17-го тура против «Рубина» красно-белые сыграют 5 декабря. Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА.
В последнем туре перед зимней паузой «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).
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