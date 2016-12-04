25 очков Шведа помогли «Химкам» разгромить «Автодор»

Баскетболисты подмосковных «Химок» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли саратовский «Автодор».

Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась со счетом 102:70 в пользу хозяев площадки. В составе победителей 25 очков набрал Алексей Швед, а Вячеслав Зайцев был близок к трипл-даблу (13 очков, 10 подборов и 6 передач). «Автодору» 22 очка принес самый результативный игрок сезона Ник Миннерат.

Таким образом, «Химки» одержали шестую победу в турнире и закрепились на третьем месте в турнирной таблице турнира. У «Автодора» после восьми игр в пассиве семь поражений – саратовский клуб идет среди аутсайдеров.

«Химки» следующий матч турнира проведут 10 декабря дома против пермской «Пармы». А «Автодор» в этот же день сыграет в Саратове с эстонским «Калевом».