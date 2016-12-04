Душко Иванович: Сегодня все увидели результаты работы Зайцева

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ похвалил подопечного Вячеслава Зайцева.

«В целом, мы провели хороший матч, однако были моменты, когда мы не играли очень серьезно. Мы должны играть все сорок минут предельно серьезно. Хороший матч провел Зайцев, который всегда играет на сто процентов своих возможностей, причем это касается как тренировок, так и матчей. И сегодня все увидели результаты его работы и тех усилий, которые он прикладывает», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась со счетом 102:70 в пользу хозяев площадки. В составе победителей 25 очков набрал Алексей Швед, а Вячеслав Зайцев был близок к трипл-даблу (13 очков, 10 подборов и 6 передач).