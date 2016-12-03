Матч «Метц» - «Лион» прерван из-за брошенной петарды во вратаря гостей (видео)

Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Лионом» прерван из-за брошенной петарды с трибун во вратаря гостей Энтони Лопеша.

На 28-й минуте матча полузащитник хозяев поля Готье Эн открыл счет в матче, после чего на трибунах начались беспорядки и на поле полетели петарды, две из которых взорвались рядом с Лопешом.

Арбитр остановил встречу и увел команды с поля в подтрибунные помещения.