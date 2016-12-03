Матч «Метц» - «Лион» прерван из-за брошенной петарды во вратаря гостей (видео)
Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Лионом»
прерван из-за брошенной петарды с трибун во вратаря гостей Энтони Лопеша.
На 28-й минуте матча полузащитник хозяев поля Готье
Эн открыл счет в матче, после чего на трибунах начались беспорядки и на поле
полетели петарды, две из которых взорвались рядом с Лопешом.
Арбитр остановил встречу и увел команды с поля в подтрибунные помещения.
#FCMOL état d'urgence ? Contrôle des sacs ..... ? Quel foutage de gueule . Et quel geste honteux .. pic.twitter.com/82anvXInOb— Ben•J (@Ben_J_officiel) 3 декабря 2016 г.
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