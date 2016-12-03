Зинедин Зидан: На Рамоса всегда можно положиться в таких матчах

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 14-м туре чемпионата Испании. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.

«Следует подчеркнуть, что мы вновь продемонстрировали командный дух, хорошо работали вместе и верили до самого конца. Это и принесло нам важное очко. Не знаю, справедлив результат или нет, но получилось так, как получилось. Мы набрали еще одно очко.

В первом тайме у нас были шансы забить. «Барселона» забила свой гол во втором тайме, и это добавило им уверенности. Не могу сказать, что эта ничья по ощущениям как победа. Мы можем быть довольны тем, как мы играли с очень сильным соперником. Теперь нам надо отдохнуть – впереди следующий матч, и времени вообще нет.

Рамос опять забил? Меня это уже не удивляет. Он такой и есть, на него всегда можно положиться в подобных матчах. Это очень сильная личность, он всегда заряжен на борьбу до последних минут, что очень хорошо для нас», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

Напомним, что именно Рамос забил мяч на последних минутах и спас «Реал» от поражения.