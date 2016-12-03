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Зинедин Зидан: На Рамоса всегда можно положиться в таких матчах

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 14-м туре чемпионата Испании. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.

«Следует подчеркнуть, что мы вновь продемонстрировали командный дух, хорошо работали вместе и верили до самого конца. Это и принесло нам важное очко. Не знаю, справедлив результат или нет, но получилось так, как получилось. Мы набрали еще одно очко.

В первом тайме у нас были шансы забить. «Барселона» забила свой гол во втором тайме, и это добавило им уверенности. Не могу сказать, что эта ничья по ощущениям как победа. Мы можем быть довольны тем, как мы играли с очень сильным соперником. Теперь нам надо отдохнуть – впереди следующий матч, и времени вообще нет.

Рамос опять забил? Меня это уже не удивляет. Он такой и есть, на него всегда можно положиться в подобных матчах. Это очень сильная личность, он всегда заряжен на борьбу до последних минут, что очень хорошо для нас», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

Напомним, что именно Рамос забил мяч на последних минутах и спас «Реал» от поражения.

Матч

Барселона - Реал - 1:1 (0:0)

Голы

Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)

Предупреждения:

Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция


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