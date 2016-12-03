Зинедин Зидан: На Рамоса всегда можно положиться в таких матчах
Главный тренер мадридского
«Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в
14-м туре чемпионата Испании. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.
«Следует подчеркнуть, что
мы вновь продемонстрировали командный дух, хорошо работали вместе и верили до
самого конца. Это и принесло нам важное очко. Не знаю, справедлив результат или
нет, но получилось так, как получилось. Мы набрали еще одно очко.
В первом тайме у нас были
шансы забить. «Барселона» забила свой гол во втором тайме, и это добавило им
уверенности. Не могу сказать, что эта ничья по ощущениям как победа. Мы можем
быть довольны тем, как мы играли с очень сильным соперником. Теперь нам надо
отдохнуть – впереди следующий матч, и времени вообще нет.
Рамос опять забил? Меня
это уже не удивляет. Он такой и есть, на него всегда можно положиться в
подобных матчах. Это очень сильная личность, он всегда заряжен на борьбу до
последних минут, что очень хорошо для нас», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».
Напомним, что именно Рамос забил мяч на последних минутах и спас «Реал» от поражения.
Матч
Голы
Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)
Предупреждения:
Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция