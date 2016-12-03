Миха Мевля: «Ростову» было трудно из-за сильного ветра
Защитник «Ростова» Миха Мевля подвел итоги матча против «Зенита» в
рамках 17-го тура РФПЛ (0:0).
- «Зенит» - сильный соперник, но нам все равно хотелось выиграть. Считаю, что ничья справедлива. Погода? Нам было трудно из-за сильного ветра. Впереди матч с ПСВ, сейчас нам нужно думать об этой игре. Наша цель – попасть в плей-офф Лиги Европы, - сказал Мевля.
Напомним, что матч «Ростов» - ПСВ состоится 6 декабря.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция