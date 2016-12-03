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Матч «Метц» - «Лион» отменен из-за брошенной петарды во вратаря гостей (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Лионом» отменен из-за брошенной петарды с трибун во вратаря гостей Энтони Лопеша, сообщает официальный твиттер «львов».

На 28-й минуте матча полузащитник хозяев поля Готье Эйн открыл счет в матче, после чего на трибунах начались беспорядки и на поле полетели петарды, две из которых взорвались рядом с Лопешом.

Арбитр встречи увел команды с поля в подтрибунные помещения. В течение получаса решался вопрос о возобновлении матча. Но в конечно итоге матч был отменен. Решение по встрече будет принимать Федерация футбола Франции.

Также пресс-служба «Лиона» сообщает, что голкипер команды был отправлен в больницу на обследование.  

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