Матч «Метц» - «Лион» отменен из-за брошенной петарды во вратаря гостей (видео)

Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Лионом» отменен из-за брошенной петарды с трибун во вратаря гостей Энтони Лопеша, сообщает официальный твиттер «львов».

На 28-й минуте матча полузащитник хозяев поля Готье Эйн открыл счет в матче, после чего на трибунах начались беспорядки и на поле полетели петарды, две из которых взорвались рядом с Лопешом.

#FCMOL état d'urgence ? Contrôle des sacs ..... ? Quel foutage de gueule . Et quel geste honteux .. pic.twitter.com/82anvXInOb — Ben•J (@Ben_J_officiel) 3 декабря 2016 г.

Арбитр встречи увел команды с поля в подтрибунные помещения. В течение получаса решался вопрос о возобновлении матча. Но в конечно итоге матч был отменен. Решение по встрече будет принимать Федерация футбола Франции.

Также пресс-служба «Лиона» сообщает, что голкипер команды был отправлен в больницу на обследование.