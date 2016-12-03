«Монако» разгромил «Бастию» благодаря дублю Фалькао и вышел на первое место в чемпионате Франции
Матч 16-го тура чемпионата
Франции между «Монако» и «Бастией» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 5:0 в пользу «Монако».
Дубль в составе монегасков
сделал Радамель Фалькао. Также отличились Килиан Мбаппе, Тома Лемар и Гвидо
Каррильо.
«Монако» набрал 36 очков и
вышел на первое место в чемпионате Франции. Столько же у «Ниццы», у которой
есть игра в запасе. У «Бастии» 14 очков и 18-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
16-й тур
Матч
Голы
Мбаппе 10 (1:0). Лемар 66 (2:0). Фалькао 68 (3:0). Фалькао 73 (4:0). Каррильо 79 (5:0).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Эмерсон, Фабиньо, Глик, Туре, Лемар, Силва (Дирар, 74), Бакайоко, Мбаппе (Каррильо, 79), Фалькао (Жермен, 76)
Бастия: Лека, Пейбернье, Бенгтссон, Джику, Эль-Каутари (Кейта, 74), Чиони, Каюзак, Даник (Нгандо, 80), Кулибали, Кривелли, Диалло (Нангис, 70)
Предупреждения:
Фабиньо, 17; Эмерсон, 21; Мбаппе, 69 - Чиони, 23; Даник, 38; Кривелли, 81
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
03 декабря 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция