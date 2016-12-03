«Монако» разгромил «Бастию» благодаря дублю Фалькао и вышел на первое место в чемпионате Франции

Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Бастией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Монако».

Дубль в составе монегасков сделал Радамель Фалькао. Также отличились Килиан Мбаппе, Тома Лемар и Гвидо Каррильо.

«Монако» набрал 36 очков и вышел на первое место в чемпионате Франции. Столько же у «Ниццы», у которой есть игра в запасе. У «Бастии» 14 очков и 18-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур