«Бостон» без Худобина обыграл «Баффало»

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Давид Крейчи и Патрис Бержерон. У хозяев отличился Эвандер Кейн.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 6 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Бостон» 6 декабря в 03:00 (мск) примет «Флориду».