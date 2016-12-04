«Бостон» без Худобина обыграл «Баффало»
Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги проиграли «Бостону».
Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась
со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Давид Крейчи и
Патрис Бержерон. У хозяев отличился Эвандер Кейн.
Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 6 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Бостон» 6 декабря в 03:00 (мск) примет «Флориду».
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