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«Бостон» без Худобина обыграл «Баффало»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Давид Крейчи и Патрис Бержерон. У хозяев отличился Эвандер Кейн.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 6 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Бостон» 6 декабря в 03:00 (мск) примет «Флориду».

Матч

Баффало - Бостон - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы:

Крейчи (Бэкес, Карло), 14:10 (0:1). Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 47:44 (0:2). Кейн (Рейнхарт), 49:12 (1:2).

Место и дата

03 декабря 21:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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