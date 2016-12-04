Мурат Гассиев: Я вырос на боях Лебедева, но рад, что выиграл
Российский боксер
Мурат Гассиев, одержавший победу над своим соотечественником Денисом Лебедевым в
боя за пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, заявил, что рос
на боях своего соперника.
«Я усердно
тренировался. Спасибо моей команде, болельщикам. Я посвящаю эту победу Осетии.
Я вырос на боях Дениса, но рад, что выиграл», - приводит «Р-Спорт» слова
Гассиева.
Бой, прошедший в
субботу в Москве, завершился победой Гассиева раздельным решением судей.
Для 37-летнего
Лебедева это поражение стало третьим в карьере при 29 победах (22 нокаутом), а
в активе 23-летнего Гассиева стало 24 победы (17 нокаутом).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически