Кулакова победила Вико в бою за титул чемпионки мира по версии IBO

Россиянка Светлана Кулакова победила француженку Приска Вико в бою за титул чемпионки мира по версии IBO в первом полусреднем весе. Этот поединок стал для Кулаковой первым за полтора года.

Десятираундовый бой, прошедший в субботу в Москве в андеркарде поединка между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, завершился победой Кулаковой единогласным решением судей.

Таким образом, теперь в послужном списке Кулаковой 11 побед при одной ничье.