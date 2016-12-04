Кулакова победила Вико в бою за титул чемпионки мира по версии IBO
Россиянка Светлана
Кулакова победила француженку Приска Вико в бою за титул чемпионки мира по
версии IBO в первом полусреднем весе. Этот поединок стал для Кулаковой первым
за полтора года.
Десятираундовый
бой, прошедший в субботу в Москве в андеркарде поединка между россиянами
Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, завершился победой Кулаковой
единогласным решением судей.
Таким образом,
теперь в послужном списке Кулаковой 11 побед при одной ничье.
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