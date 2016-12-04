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«Витесс» дома обыграл «Зволле», Корян остался в запасе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Витесса» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Голландии переиграли «Зволле».

Встреча, прошедшая в субботу в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Льюис Бейкер, реализовавший пенальти, Чжан Юйнин и Натан. У гостей отличился Барт Схенкевелд.

Российский нападающий «Витесса» Аршак Корян провел весь матч в запасе.

Таким образом, «Витесс» набрал 20 очков и теперь делит шестое-седьмое места в турнирной таблице с «Твенте». У «Зволле» осталось 13 очков. Этот клуб идет в нижней части таблицы.

В матчах следующего тура «Витесс» 11 декабря на выезде сразится со «Спартой», а «Зволле» 10 декабря примет «Виллем II».

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