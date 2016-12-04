Денис Лебедев: Ни к кому претензий нет, но пояса надо завоевывать увереннее

Российский боксер Денис Лебедев после поражения в бою со своим соотечественником Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе отметил, что чемпионские пояса нужно завоевывать увереннее.

«Обидно. Был близкий бой. Никогда не думал, что так скажу: ни к кому претензий нет, но пояса надо завоевывать увереннее. Я хочу сказать, что победил, я был чуть-чуть лучше. Один американский судья отдал победу мне и удивился, почему судья Калинкин отдал победу Мурату. Хотя бы ничью поставили бы», - приводит «Р-Спорт» слова Лебедева.

В субботу в Москве Лебедев раздельным решением судей проиграл Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе. Другой пояс Лебедева WBA (Super) на бой не выставлялся.