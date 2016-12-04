Денис Лебедев: Ни к кому претензий нет, но пояса надо завоевывать увереннее
Российский боксер
Денис Лебедев после поражения в бою со своим соотечественником Муратом
Гассиевым за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе отметил,
что чемпионские пояса нужно завоевывать увереннее.
«Обидно. Был
близкий бой. Никогда не думал, что так скажу: ни к кому претензий нет, но пояса
надо завоевывать увереннее. Я хочу сказать, что победил, я был чуть-чуть лучше.
Один американский судья отдал победу мне и удивился, почему судья Калинкин
отдал победу Мурату. Хотя бы ничью поставили бы», - приводит «Р-Спорт»
слова Лебедева.
В субботу в Москве
Лебедев раздельным решением судей проиграл Гассиеву и потерял пояс IBF в первом
тяжелом весе. Другой пояс Лебедева WBA (Super) на бой не выставлялся.
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