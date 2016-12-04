«Рейнджерс» дома обыграли «Каролину»
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден»,
завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Дерек Степан и Михаэль Грабнер, а Крис Крайдер оформил дубль. У гостей по шайбе
забросили Виктор Стольберг и Виктор Раск.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 7 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграют с земляками из «Айлендерс», а «Каролина» 5 декабря в 01:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».
Матч
Рейнджерс - Каролина - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Голы:
Степан (Клейн, Зукарелло), 4:05 (1:0). Сталберг (Песке, Райан), 28:34 (1:1). Грабнер (Фаст, Скджей), 45:54 (2:1). Раск (Славин, Песке), 46:26 (2:2). Крейдер (Жирарди, Степан), 52:25 (3:2). Крейдер (Зукарелло, Степан), 57:11 (4:2).
Место и дата
03 декабря 21:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция