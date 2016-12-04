«Рейнджерс» дома обыграли «Каролину»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Дерек Степан и Михаэль Грабнер, а Крис Крайдер оформил дубль. У гостей по шайбе забросили Виктор Стольберг и Виктор Раск.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 7 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграют с земляками из «Айлендерс», а «Каролина» 5 декабря в 01:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».