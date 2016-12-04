«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».
Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась в
овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Тейлор
Холл, Энди Грин и Адам Хенрик, а Майк Каммальери оформил дубль. У хозяев отличились
Пи Кей Суббэн и Роман Йози, а Кевин Фиала оформил дубль.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 5 декабря в 02:05 (мск) примет «Филадельфию», а «Нью-Джерси» 7 декабря в 03:00 (мск) дома сыграет с «Ванкувером».
Матч
Нэшвилл - Нью-Джерси - 4:5 О.Т. (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)
Голы:
Фиала (Рибейро, Ирвин), 16:14 (1:0). Холл (Квинси), 17:31 (1:1). Саббэн (Уилсон), 19:20 (2:1). Фиала (Рибейро, Смит), 26:02 (3:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 34:31 (4:1). Каммаллери (Грин), 40:25 (4:2). Грин (Фиддлер, Лаппин), 40:55 (4:3). Хенрик (Зэйджак, Холл), 52:37 (4:4 - бол.). Каммаллери (Холл), 64:42 (4:5).
Место и дата
03 декабря 22:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция