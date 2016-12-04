«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Тейлор Холл, Энди Грин и Адам Хенрик, а Майк Каммальери оформил дубль. У хозяев отличились Пи Кей Суббэн и Роман Йози, а Кевин Фиала оформил дубль.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 5 декабря в 02:05 (мск) примет «Филадельфию», а «Нью-Джерси» 7 декабря в 03:00 (мск) дома сыграет с «Ванкувером».