Григорий Дрозд: К судьям нет вопросов. Все вопросы к Лебедеву и его команде

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд подвел итог боя, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.

– К судьям нет вопросов. Все вопросы можно задавать только к Денису и его команде. Очевидно, что Мурат Гассиев выглядел намного ярче, эффектнее и лучше в этом поединке. На протяжении 12 раундов он был лучше. Создавал постоянно давление. Лишал пространства. Денис выглядел человеком, который спасается. Эмоциональный окрас и мощь ударов были на стороне Гассиева. Лебедев не смог подобрать ключ и ударить не смог ударить даже когда попадал. Мурат превосходно держит удары. Я не ожидал, что настолько хорошо. Это поражение от очень достойного соперника. Денис выглядел очень круто. Спасибо ему за такой бой. И поздравляю Осетию с великолепным новым чемпионом, - сказал Дрозд.

Напомним, что в субботу в Москве Лебедев раздельным решением судей проиграл Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе. Другой пояс Лебедева WBA (Super) на бой не выставлялся.