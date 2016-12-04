Кудряшов нокаутировал Сильгадо, Власов – Чахкиева

Российский боксер Дмитрий Кудряшов одержал победу над колумбийцем Сантандером Сильгадо.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В первом раунде россиянин отправил соперника на настил ринга. Сильгадо продолжил бой, но пропустил еще один удар и рефери остановил поединок, на кону которого стоял титул WBC Silver

В поединке за титул WBA International Рахим Чахкиев проиграл Максиму Власову.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. По ходу боя оба боксера побывали в нокдаунах. В начале седьмого раунда Власов отправил Чахкиева в нокаут.