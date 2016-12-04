Россиянин Акавов проиграл Сондерсу в бою за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе 27-летний британец Билли Джо Сондерс победил 28-летнего россиянина Артура Акавова.
Поединок был рассчитан на 12 раундов и прошел всю дистанцию По итогам боя судьи единогласным решением отдали победу британцу: 116-113, 116-112, 115-113.
Таким образом, теперь на счету Сондерса 24 победы (12 досрочно), а на счету Акавова 16 побед (7 досрочно) и 2 поражения.
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