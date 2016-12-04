Россиянин Акавов проиграл Сондерсу в бою за титул WBO

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Бурсак об отмене боя с Сондерсом: Я все равно хочу встретиться Вчера состоялась открытая тренировка Максима Бурсака и во время пресс-мероприятия стало известно о травме его соперника, чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса и отмене поединка.

Сондерс получил травму руки, бой с Бурсаком 30 апреля отменен Чемпион мира по версии WBO в среднем весе 26-летний британец Билли Джо Сондерс должен был провести первую защиту своего титула 30 апреля в Лондоне (Англия, Великобритания) против 31-летнего украинца Максима Бурсака.

Головкин не будет драться с Сондерсом в апреле Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что 23 апреля чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин точно не будет драться с обладателем титула WBO в этой же категории британец Билли Джо Сондерсом.

Менеджер Головкина: Команда Сондерса не может дать конкретный ответ Чемпион мира по версии WBO в среднем весе 26-летний британец Билли Джо Сондерс ранее заявлял, что будет готов драться с чемпионом WBA (Super), IBF и WBC (Interim) в этом же весе 33-летним казахстанцем Геннадием Головкиным не раньше чем через полтора года. Однако затем сказал, что готов встретиться и сейчас, но все зависит от его менеджмента.