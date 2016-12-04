Фредди Роуч: Реванш – это вопрос времени и денег

Известный тренер Фредди Роуч надеется, что его подопечные Денис Лебедев проведет реванш с Муратом Гассиевым.

«Реванш – это вопрос времени и денег. Бой был близким. Не исключал, что будет ничья. У Гассиева отличный удар. Он заставил меня поволноваться. Надеюсь, что реванш состоится», - сказал Роуч.

Напомним, что в субботу в Москве Лебедев раздельным решением судей проиграл Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе. Двое из судей отдали победу Гассиеву со счётом 116-112 и 116-111, а третий посчитал победителем Лебедева - 114-113.

Другой пояс Лебедева WBA (Super) на бой не выставлялся.