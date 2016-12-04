«Сент-Луис» проиграл Виннипегу», Тарасенко очков не набрал
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в
овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Крис
Торберн, Патрик Лайне и Брайан Литтл. У хозяев отличились Александер Стин и
Дмитрий Яшкин.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл более 18
минут, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».
Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл девять минут,
окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров отыграл 11 минут, схлопотал две минуты штрафа, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 7 декабря в 04:00 (мск) примет «Монреаль», а «Виннипег» 5 декабря 03:00 (мск) на выезде встретится с «Чикаго».
Матч
Сент-Луис - Виннипег - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Торберн (Уилер), 12:27 (0:1 - мен.). Стеен (Баумистер, Петранжело), 25:16 (1:1). Яшкин (Гуннарссон, Петранжело), 27:26 (2:1). Лайне (Литтл, Элерс), 29:18 (2:2). Литтл (Энстрём, Лайне), 60:17 (2:3).
Место и дата
04 декабря 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция