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«Сент-Луис» проиграл Виннипегу», Тарасенко очков не набрал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Крис Торберн, Патрик Лайне и Брайан Литтл. У хозяев отличились Александер Стин и Дмитрий Яшкин.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл более 18 минут, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл девять минут, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров отыграл 11 минут, схлопотал две минуты штрафа, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 7 декабря в 04:00 (мск) примет «Монреаль», а «Виннипег» 5 декабря 03:00 (мск) на выезде встретится с «Чикаго».

Матч

Сент-Луис - Виннипег - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Торберн (Уилер), 12:27 (0:1 - мен.). Стеен (Баумистер, Петранжело), 25:16 (1:1). Яшкин (Гуннарссон, Петранжело), 27:26 (2:1). Лайне (Литтл, Элерс), 29:18 (2:2). Литтл (Энстрём, Лайне), 60:17 (2:3).

Место и дата

04 декабря 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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