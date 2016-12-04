«Сент-Луис» проиграл Виннипегу», Тарасенко очков не набрал

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Крис Торберн, Патрик Лайне и Брайан Литтл. У хозяев отличились Александер Стин и Дмитрий Яшкин.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл более 18 минут, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл девять минут, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров отыграл 11 минут, схлопотал две минуты штрафа, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 7 декабря в 04:00 (мск) примет «Монреаль», а «Виннипег» 5 декабря 03:00 (мск) на выезде встретится с «Чикаго».