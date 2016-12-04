«Оттава» дома обыграла «Флориду»

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Флориде».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Эрик Карлссон и Дерек Брассар.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 6 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Флорида» 6 декабря в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».