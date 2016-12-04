«Оттава» дома обыграла «Флориду»
Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги нанесли поражение «Флориде».
Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась
со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Эрик Карлссон и
Дерек Брассар.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 6 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Флорида» 6 декабря в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».
Матч
Оттава - Флорида - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Карлссон (Пажо, Дзингел), 6:46 (1:0). Брассар (Хоффман, Уайдмен), 7:05 (2:0).
Место и дата
04 декабря 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
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