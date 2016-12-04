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«Оттава» дома обыграла «Флориду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Флориде».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Эрик Карлссон и Дерек Брассар.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 6 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Флорида» 6 декабря в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».

Матч

Оттава - Флорида - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Карлссон (Пажо, Дзингел), 6:46 (1:0). Брассар (Хоффман, Уайдмен), 7:05 (2:0).

Место и дата

04 декабря 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

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