«Коламбус» без Бобровского обыграл «Аризону», Майк Смит отразил 59 бросков

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Бун Дженнер и Александер Веннберг, а решающий буллит исполнил Кэм Аткинсон. У хозяев отличились Радим Врбата и Шейн Доан.

Вратарь Аризоны Майк Смит в этом матче отразил 59 из 61 броска.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь матч в запасе.

6 декабря в 03:00 (мск) «Коламбус» и «Аризона» встретятся снова, но на домашнем льду «Блю Джекетс».