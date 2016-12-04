«Коламбус» без Бобровского обыграл «Аризону», Майк Смит отразил 59 бросков
Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».
Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Бун Дженнер и Александер Веннберг, а решающий буллит исполнил Кэм Аткинсон. У хозяев отличились Радим Врбата и Шейн Доан.
Вратарь Аризоны Майк Смит в этом матче отразил 59 из 61 броска.
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь матч в
запасе.
6 декабря в 03:00 (мск) «Коламбус» и «Аризона» встретятся снова, но на домашнем льду «Блю Джекетс».
Матч
Аризона - Коламбус - 2:3 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Дженнер (Савар, Джонсон), 0:13 (0:1). Врбата (Экман-Ларссон, де Анжело), 21:03 (1:1 - бол.). Доун (Стоун), 31:04 (2:1). Веннберг (Фолиньо, Саад), 57:44 (2:2).
Победный буллит:
Ганье - 2:3.
Место и дата
04 декабря 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция