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«Коламбус» без Бобровского обыграл «Аризону», Майк Смит отразил 59 бросков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Бун Дженнер и Александер Веннберг, а решающий буллит исполнил Кэм Аткинсон. У хозяев отличились Радим Врбата и Шейн Доан.

Вратарь Аризоны Майк Смит в этом матче отразил 59 из 61 броска. 

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь матч в запасе.

6 декабря в 03:00 (мск) «Коламбус» и «Аризона» встретятся снова, но на домашнем льду «Блю Джекетс».

Матч

Аризона - Коламбус - 2:3 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Дженнер (Савар, Джонсон), 0:13 (0:1). Врбата (Экман-Ларссон, де Анжело), 21:03 (1:1 - бол.). Доун (Стоун), 31:04 (2:1). Веннберг (Фолиньо, Саад), 57:44 (2:2).

Победный буллит:

Ганье - 2:3.

Место и дата

04 декабря 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

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