Футболисты России и Бельгии сыграют в Сочи, дубль Проворова и победа Гассиева над Лебедевым. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1). Футболисты сборной России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 с большей долью вероятности сыграют контрольный матч с командой Бельгии. Как сообщают бельгийские СМИ, встреча, скорее всего, пройдет в Сочи. Запасной вариант – Москва. Российская сторона возьмет на себя все расходы на проезд и проживание сборной Бельгии, которая, кроме того, получит 300 тысяч евро.

2). Хоккеисты «Тампы-Бэй» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов переиграли «Вашингтон» - 2:1. Из россиян в этой игре результативными действиями отметился форвард хозяев Никита Кучеров, открывший счет. В пассиве лидера «столичных» Александра Овечкина четыре минуты штрафа.

3). Также в серии буллитов «Ванкувер» дома дожал «Торонто» - 3:2. В составе хозяев голевым пасом отметился российский защитник Никита Трямкин. Два других Никиты – Зайцев и Сошников, представляющие «Торонто» результативными действиями не отметились.

4). «Питтсбург» в основное время дома переиграл «Детройт» - 5:3. Двумя голевыми передачами в составе победителей отметился Евгений Малкин.

5). Хоккеисты «Филадельфии» на своем льду одержали волевую победу над «Чикаго» - 3:1. На шайбу Артемия Панарина дважды ответил Иван Проворов, а победную для хозяев точку поставил Брэйден Шенн.

6). Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над своим соотечественником Денисом Лебедевым и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Бой, прошедший в субботу в Москве, завершился победой Гассиева раздельным решением судей.

7). После победы Мурат Гассиев признался, что рос на боях Лебедева, но был рад его победить. Денис Лебедев в свою очередь отметил, что в ближайшее время ожидать боя-реванша с Гассиевым не стоит.

8). Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА проиграли «Мемфису» - 100:103. Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, отыграл 27 минут, набрал 13 очков, сделал пять подборов и дважды ассистировал партнерам.

9). «Ювентус» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии переиграл «Аталанту» - 3:1. В составе хозяев по голу забили Алекс Сандро, Даниэле Ругани и Марио Манджукич. У гостей отличился Ремо Фройлер. «Ювентус» набрал 36 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. По 29 очков имеют «Рома» и «Милан», проведшие на матч меньше.

10). Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Эспаньолом» - 0:0. Таким образом, подопечные Диего Симеоне упустили возможность приблизиться к лидирующему «Реалу» (34 очка), а также «Барселоне» (28 очков), которые ранее сыграли вничью.

11). Волейболисты казанского «Зенита» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России разгромили «Енисей» из Красноярска – 3:0 (25:19, 25:18, 25:13). Таким образом, «Зенит» одержал 12-ю победу в чемпионате, набрал 35 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. На втором месте остается московское «Динамо» (29 очков), которое в Белгороде переиграло местное «Белогорье» - 3:1 (25:17, 17:25, 25:20, 25:21).

12). Российский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на первом этапе Кубка мира, проходящем в канадском Уистлере. После первого заезда Третьяков шел третьим, но после финальной попытки смог подняться на вторую строчку, финишировав с результатом 1 минута 45,98 секунды. Победителем стал Ен Сун Бин из Южной Кореи (1.45,86).

Именинники: 4 декабря свое 50-летие отмечает один из самых успешных волейбольных тренеров современности, наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно. Также в этот день исполняется 39 лет прославленной российской волейболистке Любови Соколовой.

Цитата дня: «Зенит» поддушивают, а у «Спартака» постоянная истерика из-за судейства (Артем Дзюба).

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