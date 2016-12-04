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«Даллас» обыграл «Колорадо», Варламов отразил 30 бросков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Далласу».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Кертис Маккензи, Тайлер Сегин и Патрик Ивз, поразивший пустые ворота.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов в этом матче отразил 30 из 32 бросков.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 20 минут, применил два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду более 18 минут, нанес два броска, один раз за блокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 7 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Даллас» 7 декабря в 04:30 (мск) примет «Калгари».

Матч

Колорадо - Даллас - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

МакКензи (Шо), 5:08 (0:1). Сегин (Ивз, Бенн Д.), 26:02 (0:2 - бол.). Ивз (Сегин), 58:38 (0:3 - п.в.).

Место и дата

04 декабря 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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