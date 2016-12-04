«Даллас» обыграл «Колорадо», Варламов отразил 30 бросков
Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Далласу».
Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со
счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Кертис Маккензи,
Тайлер Сегин и Патрик Ивз, поразивший пустые ворота.
Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов в этом матче отразил 30 из
32 бросков.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 20 минут, применил
два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду более
18 минут, нанес два броска, один раз за блокировал бросок соперника, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 7 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Даллас» 7 декабря в 04:30 (мск) примет «Калгари».