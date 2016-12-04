«Даллас» обыграл «Колорадо», Варламов отразил 30 бросков

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Далласу».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Кертис Маккензи, Тайлер Сегин и Патрик Ивз, поразивший пустые ворота.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов в этом матче отразил 30 из 32 бросков.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 20 минут, применил два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду более 18 минут, нанес два броска, один раз за блокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 7 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Даллас» 7 декабря в 04:30 (мск) примет «Калгари».