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Экипаж Касьянова победил в четверках на Кубке мира в Канаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский экипаж Александра Касьянова одержал победу в четверках на первом этапе Кубка мира по бобслею в Канаде. 

По сумме двух заездов российский экипаж, в составе которого выступали Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев и Максим Белугин, показал результат 1 минута 42,51 секунды.

Второе место занял швейцарский экипаж Рико Петера (+0,20). Замкнула тройку немецкая четверка во главе с Йоханнесом Лохнером (+0,43). 

Следующий этап Кубка мира состоится в США в середине декабря.  

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