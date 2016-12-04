Экипаж Касьянова победил в четверках на Кубке мира в Канаде
Российский экипаж Александра Касьянова одержал победу в четверках на первом этапе Кубка мира по бобслею в Канаде.
По сумме двух заездов российский экипаж, в составе которого выступали Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев и Максим Белугин, показал результат 1 минута 42,51 секунды.
Второе место занял швейцарский экипаж Рико Петера (+0,20). Замкнула тройку немецкая четверка во главе с Йоханнесом Лохнером (+0,43).
Следующий этап Кубка мира состоится в США в середине декабря.
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