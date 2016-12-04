Геннадий Орлов: Кокорин и Дзюба не умеют обыгрывать один в один

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Ростовом» в 17-м туре РФПЛ.

- Нельзя назвать состав «Ростова» на матч с «Зенитом» не основным. Сердар Азмун вышел, пусть и не с первых минут, вратарь Никита Медведев справился со всеми проблемами, ошибок не допустил. Наверное, Джанаеву дали отдохнуть — но это и понятно, впереди Лига чемпионов. У «Зенита» сейчас тоже многие игроки травмированы. Обе команды боролись изо всех сил — хотя сильный ветер, конечно, очень влиял на ход игры. Забить в такой ситуации было очень сложно. И потом, забить любому «Ростову» будет сложно, кто бы там ни выходил.

Матч получился очень жестким, с обилием столкновений. Никто спустя рукава не играл. И нужно сказать отдельно несколько теплых слов в адрес защитников «Ростова». Чувствуется выучка Бердыева. Все зоны перекрыты, куда идти? Тут необходимо индивидуальное мастерство. А нападающие «Зенита», при всем к ним уважении, не умеют один в один обыграть. Ни Кокорину, ни Дзюбе не хватает для этого качеств. Один Жулиано способен обыграть. Это индивидуальное мастерство, к нему надо стремиться.

Вот пенальти на Кокорине точно был. 101 процент! Видели повтор? Навас откровенно выставил в штрафной площади и завалил игрока «Зенита». Судья стоит в пяти метрах и не видит! Который раз уже это происходит? Жалко, конечно, Кокорина, которого сбили. Взамен этой боли ему должны были отплатить 11-метровым. Но не отплатили, - цитирует Орлова «Матч ТВ».

Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» закончился нулевой ничьей. На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.

Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».