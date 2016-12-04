Александр Коломейцев: Мы обязаны вернуть «Локомотив» в еврокубки

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о том, вышел ли клуб из кризиса.

- Не знаю, как это назвать, - кризисом или чем-то еще. Сейчас выиграна всего одна игра (с «Томью» (6:1)). Мы до этого разгромили «Анжи» (4:0) и казалось, что сейчас пойдем наверх. А потом совершенно бездарно упустили победы над «Оренбургом» и «Уралом». Ничьи при хорошей игре были нам очень некстати. Все-таки у клуба амбициозные планы — мы хотим вернуться в еврокубки. Обязаны это сделать. Это можно сделать и через Кубок России, выиграть который мы тоже хотим. Но надеяться только на него нельзя — мы должны лезть наверх и в чемпионате, а с такими потерями очков на ровном месте, как минувшей осенью, этого достичь нельзя. Надо нам прекращать это дело, - цитируют Коломейцева «Известия».

Напомним, что после 16 туров «Локомотив» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 20 очков. Сегодня железнодорожники проведут матч с «Тереком», игра состоится в Москве на стадионе в Черкизово.



