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Ефимова проведет операцию в Израиле

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков узнал, где теперь будет лечиться четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

Вчера мы сообщали, что Юлия Ефимова должна была перенести операцию, но она была сорвана. Изначально посредник при клинике в Лос-Анджелесе сообщил, что лечение будет стоить 10 тысяч долларов. Российская страховая компания согласилась с такой суммой. Но в последний момент цена взлетела до 25 тысяч долларов, и Ефимова отказалась от операции, из-за чего ее январские планы по подготовке к новому сезону оказались нарушены, и спортсменка понесла денежный ущерб.

Как нам стало известно, теперь Ефимова перенесет операцию на горле (весь год Юлию мучила гнойная ангина) в одной из клиник Израиля.

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