Ринат Билялетдинов: За чемпионство будут бороться «Спартак» и «Зенит»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство.

– За золото будут бороться «Спартак» и «Зенит». ЦСКА? Не факт, что армейцы вообще попадут в тройку. Непонятная ситуация с тренером. Еременко дисквалифицирован, Дзагоевиз-за травм утратил кондиции, короткая скамейка. Кем играть-то? Команде нужна свежая кровь. Причем речь не о молодежи, отданной в аренду накануне сезона, а о качественном усилении опытными футболистами. Без них лидеров не догонишь. На данный момент «Краснодар» выглядит свежее и интереснее, чем ЦСКА. Полагаю, удержится в пятерке и «Терек», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате России, на втором месте идет «Зенит». ЦСКА замыкает тройку.