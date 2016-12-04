Футболисты «Зенита» получили первый полноценный выходной за последний месяц

Футболисты «Зенита», сыгравшие вчера вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 17-го тура РФПЛ, получили первый за последний месяц полноценный выходной день, сообщает Bobsoccer.

Подготовку к матчу группового раунда Лиги Европы с АЗ команда Мирчи Луческу начнет в понедельник. Раньше пятницы, 9-го декабря, в отпуск никто не уйдет – в том числе Доменико Кришито, который пропустит встречу с голландцами из-за дисквалификации.

В отпуск зенитовцы разъедутся сразу по окончанию матча с АЗ.

Как сообщает источник, нападающий Александр Кержаков сможет принять участие в заключительном поединке группового этапа Лиги Европы.