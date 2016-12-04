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Иванович договорился о контракте с «Бешикташем»

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Защитник «Челси» Бранислав Иванович после окончания контракта с англичанами, скорее всего, продолжит карьеру в Турции, сообщает местное издание  Haber Turk.

По информации источника, 32-летний футболист уже согласовал условия контракта с «Бешикташем». Его соглашение с «Челси» заканчивается в конце сезона. 

В текущем сезоне защитник провел за «Челси» девять матчей и отдал голевую передачу. Ранее интерес к Ивановичу проявляли «Ювентус» и «Барселона». 

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