Иванович договорился о контракте с «Бешикташем»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович после окончания контракта с англичанами, скорее всего, продолжит карьеру в Турции, сообщает местное издание Haber Turk.

По информации источника, 32-летний футболист уже согласовал условия контракта с «Бешикташем». Его соглашение с «Челси» заканчивается в конце сезона.

В текущем сезоне защитник провел за «Челси» девять матчей и отдал голевую передачу. Ранее интерес к Ивановичу проявляли «Ювентус» и «Барселона».