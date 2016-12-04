Александру Головину вручили премию «Первая пятерка»
Церемония вручения национальной премии «Первая пятерка» прошла в Государственном геологическом музее имени Вернадского.Лауреатом стал 20-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин. Он дебютировал за ЦСКА в сентябре 2014 года в кубковом матче ЦСКА - «Химик» (Дзержинск). С тех пор Головин провел за армейский клуб 56 игр, в которых забил 4 мяча. В активе полузащитника также 8 матчей за сборную России (2 гола).
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