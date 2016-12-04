Алан Дзагоев: Лично для меня уход Слуцкого - это просто слухи

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал новость о том, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий может покинуть свой пост.

- Лично для меня уход Леонида Викторовича - это просто слухи, таких слухов миллион, и появляются они постоянно. Это случается со всеми тренерами. Сложно что-либо комментировать, не обладая фактами. Когда будет конкретика, тогда я скажу, верю в то, что он покинет команду, или не верю, - цитирует Дзагоева «Р-Спорт».

Ранее Руслан Нигматуллин сообщил «Советскому спорту», что Леонид Слуцкий ищет новую команду. После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 очка. Вчера армейцы со счетом 4:0 обыграли «Урал».