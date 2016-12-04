Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив- : -Терек
Хоккей  Динамо Москва- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Йокерит- : -Салават Юлаев
Футбол  Эвертон- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Четверка Касьянова выиграла этап Кубка мира в Уистлера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский экипаж Александра Касьянова одержал победу в соревнованиях четверок на первом этапе Кубка мира по бобслею в канадском Уистлере.

Бобслей

Кубок мира

1-й этап

Уистлер, Канада

Мужчины

Четверки

1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев, Максим Белугин) – 1.42,51
2. Швейцария (Рико Петер, Брор ван дер Зийде, Симон Фридли, Томас Амрхайн ) – 0,20
3. Германия (Йоханнес Лохнер, Маттиас Кагерхубер, Себастьян Мровка, Кристиан Расп) – 0,43...
7. Россия (Максим Андрианов, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых) – 0,59
8. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Роман Кошелев) – 0,61.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Экипаж Касьянова победил в четверках на Кубке мира в КанадеРоссийский экипаж Александра Касьянова одержал победу в четверках на первом этапе Кубка мира по бобслею в Канаде.Россияне заняли два первых места на этапе Кубка Северной Америки по бобслеюРоссийский экипаж Александра Касьянова одержал победу в четверках на этапе Кубка Северной Америки по бобслею в канадском Уистлере.Александр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиАлександр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиВ начале июня двукратный олимпийский чемпион по бобслею был избран президентом Федерации бобслея и скелетона России.Экипаж Касьянова стал восьмым на ЧМ по бобслею, победил латвийский экипаж МелбардисаНа чемпионате мира по бобслею и скелетону в Иглсе (Австрия) состоялись соревнования бобслеистов в четверках. Российский экипаж Александра Касьянова занял восьмое место.Экпиаж Касьянова идет третьим после двух попыток на чемпионате мира по бобслеюНа чемпионате мира по бобслею и скелетону в Иглсе (Австрия) проходят соревнования бобслеистов в четвертках. Российских экипаж Александра Касьянова после двух попыток из четырех идет третьим.Российский экипаж Касьянова стал восьмым на ЧЕ по бобслею в четверках, победили немцыНа чемпионате Европы по бобслею и скелетону в Санкт-Морице (Швейцария) состоялись соревнования в четверках. Российский экипаж Александра Касьянова занял восьмое место.Стали известны составы мужских и женских двоек сборной России на ЧЕ по бобслеюСтарший тренер сборной России Владимир Бойцов огласил составы мужских и женских двоек сборной России на чемпионат Европы по бобслею, который проходит в Санкт-Морице (Швейцария).Александр Зубков: Людерс устроил дедовщинуАлександр Зубков: Людерс устроил дедовщинуДвукратный олимпийский чемпион рассказал о том, каковы шансы на удачное выступление у российских спортсменов на главных стартах сезонаДвойка Касьянова заняла третье место на этапе Кубка мира в УистлереРоссийский экипаж Александра Касьянова показал третье время по сумме двух попыток в соревнованиях бобов-двоек на этапе Кубка мира в канадском Уистлере.Экипаж Касьянова одержал победу на этапе Кубка мира в Парк-Сити в четверкахРоссийский экипаж под управлением Александра Касьянова одержал победу в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира в Парк-Сити (США).Холкомб выиграл заезды двоек в Лейк-Плэсиде, Касьянов – 13-йОлимпийский чемпион Стивен Холкомб и разгоняющий Карло Валдес стали победителями заездов двоек на четвертом этапе Кубка мира по бобслею в Лейк-Плэсиде. По сумме двух попыток американцы показали время 1 минута и 51 секунда.Максим Кугаевский: Гараничев стрелял с умными глазамиИзвестный российский специалист тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский прокомментировал третье место своего подопечного в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира, лучшие из россиян – шестыеНемецкие спортсмены на втором этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге заняли весь пьедестал почета.Четверка Фридриха выиграла этап Кубка мира в АльтенбергеЭкипаж четырехкратного чемпиона мира Франческо Фридриха стал победителем первого этапа Кубка мира по бобслею в Альтенберге в соревнованиях четверок.Людерс назвал состав четверок на первый этап Кубка мираГлавный тренер сборной России по бобслею Пьер Людерс утвердил составы четверок на первый этап Кубка мира в Альтенберге.Владимир Бойцов: На результаты заездов двоек очень сильно повлияла погодаСтарший тренер сборной России по бобслею Владимир Бойцов после заезда двоек у мужчин на первом этапе Кубка мира в Альтенберге рассказал об условиях на трассе и травме Алексея Стульнева.Фридрих и Маргис выиграли заезды двоек в Альтенберге, Касьянов и Труненков – десятыеЧетырехкратный чемпион мира Франческо Фридрих и его разгоняющий Торстен Маргис победили в заездах двоек на первом этапе Кубка мира по бобслею в немецком Альтенберге.Хамфрис выиграла заезды-двоек на первом этапе Кубка мираДвукратная олимпийская чемпионка Кейли Хамфрис и ее разгоняющая Мелисса Лотхольц стали победителями в заездах двоек на первом этапе Кубка мира по бобслею в немецком Альтенберге.Четверка Касьянова стала победителем чемпионата РоссииЧетверка Александра Касьянова стала победителем чемпионата России, прошедшего в Сочи на олимпийской санно-бобслейной трассе «Санки».Александр Касьянов: Я недоволен первым днем соревнований на ЧМРоссийский бобслеист Александр Касьянов постарается подправить свое положение в соревнованиях четверок на чемпионате мира.

Александр Касьянов
Александр Касьяноввсе новости
Кубок мира по бобслею
Кубок мира по бобслею

Cпецпредложение