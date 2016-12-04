Четверка Касьянова выиграла этап Кубка мира в Уистлера
Российский экипаж Александра Касьянова одержал победу в соревнованиях четверок на первом этапе Кубка мира по бобслею в канадском Уистлере.
Бобслей
Кубок мира
1-й этап
Уистлер, Канада
Мужчины
Четверки
1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев, Максим Белугин) – 1.42,51
2. Швейцария (Рико Петер, Брор ван дер Зийде, Симон Фридли, Томас Амрхайн ) – 0,20
3. Германия (Йоханнес Лохнер, Маттиас Кагерхубер, Себастьян Мровка, Кристиан Расп) – 0,43...
7. Россия (Максим Андрианов, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых) – 0,59
8. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Роман Кошелев) – 0,61.
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