Полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре обвинен в вождении автомобиля в нетрезвом виде, сообщает BBC.

Инцидент произошел в Лондоне во вторник. 33-летний футболист был остановлен полицейскими. После проверки выяснилось, что в крови футболиста содержание алкоголя превышает норму.

13 декабря футболист будет обязан прибыть в суд на рассмотрение дела. В текущем сезоне Туре провел в чемпионате Англии три матча, в которых забил два мяча.