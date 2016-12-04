Сергей Веденеев: Против «Зенита» нет никакого заговора, но ошибку Мешков совершил
Бывший футболист «Зенита»
Сергей Веденеев поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ между петербургским
клубом и «Ростовом» (0:0).
- В отличие от некоторых СМИ, которые одно время убеждали
всех нас, что враги убивают «Спартак», не буду говорить о заговоре против
«Зенита». Потому что не было никакого заговора против московского клуба, нет
его и против питерского. А вот ошибку Мешков действительно совершил. Кокорин чуть
раньше начал падать, чем следовало бы. Но это не отменяет главного - фол
бесспорный, и он должен был быть наказан одиннадцатиметровым, - приводит слова
Веденеева «Спорт уик-энд».
Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
закончился нулевой ничьей. На 71-й минуте встречи нападающий гостей Александр
Кокорин упал в штрафной площади соперника после столкновения с защитником «Ростова»
Сесаром Навасом, но судья Виталий Мешков показал, что игру можно продолжить.
На зимний перерыв команда Мирчи Луческу уходит на втором
месте с 35 очками в активе, лидер чемпионата «Спартак» набрал 37 очков после 16
игр, встречу 17-го тура против «Рубина» красно-белые сыграют 5 декабря. Ростовчане
с 25 очками занимают шестое место.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 4 марта в Москве против ЦСКА, «Ростов» в тот же день сыграет на выезде с «Томью».
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция