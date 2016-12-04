Сергей Веденеев: Против «Зенита» нет никакого заговора, но ошибку Мешков совершил

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Ростовом» (0:0).

- В отличие от некоторых СМИ, которые одно время убеждали всех нас, что враги убивают «Спартак», не буду говорить о заговоре против «Зенита». Потому что не было никакого заговора против московского клуба, нет его и против питерского. А вот ошибку Мешков действительно совершил. Кокорин чуть раньше начал падать, чем следовало бы. Но это не отменяет главного - фол бесспорный, и он должен был быть наказан одиннадцатиметровым, - приводит слова Веденеева «Спорт уик-энд».

Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» закончился нулевой ничьей. На 71-й минуте встречи нападающий гостей Александр Кокорин упал в штрафной площади соперника после столкновения с защитником «Ростова» Сесаром Навасом, но судья Виталий Мешков показал, что игру можно продолжить.

На зимний перерыв команда Мирчи Луческу уходит на втором месте с 35 очками в активе, лидер чемпионата «Спартак» набрал 37 очков после 16 игр, встречу 17-го тура против «Рубина» красно-белые сыграют 5 декабря. Ростовчане с 25 очками занимают шестое место.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 4 марта в Москве против ЦСКА, «Ростов» в тот же день сыграет на выезде с «Томью».