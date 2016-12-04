Абель Санчес: Гассиев доминировал в бою с Лебедевым

Тренер нового чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурата Гассиева Абель Санчес уверен в том, что его подопечный заслужил победу над Денисом Лебедевым.

- Мурат выполнил план на бой. Мы достигли необходимого результата, жаль, что не удалось закончить раньше. Но и такой результат нас устраивает, Мурат доминировал, - заявил Санчес.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

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