Проворов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал лучшим игроком дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче с «Чикаго» 19-летний хоккеист забросил две шайбы, одна из которых стала победной. Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Второй звездой признан форвард «Нью-Джерси» Майкл Каммаллери, на счету которого две шайбы во встрече с «Нэшвиллом» (5:4).

Третьей звездой стал вратарь «Оттавы» Майк Кондон, сделавший шатаут в матче с «Флоридой» (2:0).