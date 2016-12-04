Промоутер Гассиева: Мы готовы провести реванш с Лебедевым, если WBA выставит на кон свой пояс

Со-промоутер нового чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал, на каких условиях может быть организован повторный поединок его подопечного с Денисом Лебедевым.

- Мы готовы организовать реванш, но только в том случае, если команда Лебедева поставит пояс WBA на кон. Иначе, это не имеет никакого смысла для нас, - заявил Маргулес.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

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