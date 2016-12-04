Бубнов поставил на победу «Локомотива» в матче с «Тереком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 17-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Терек».

- Поставлю на «Локомотив», для которого эта игра очень важна и в турнирном, и в психологическом плане. Для «Терека» это будет уже третий подряд трудный матч после «Спартака» и «Краснодара», причем на сей раз выездной. Прогноз - 2:1 в пользу «Локомотива», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч «Локомотив» - «Терек» состоится сегодня в 16:00 по мск. Железнодорожники идут на 11-м месте после 16 туров, грозненцы - на четвертом.