КОНМЕБОЛ присудила «Шапекоэнсе» победу в Южноамериканском кубке

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что признает бразильский клуб «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.

«КОНМЕБОЛ заявила, что наградит «Шапекоэнсе» Южноамериканским кубком. Еще клуб получит призовые в размере 2 млн евро. Все подтвердилось. Не знаю только, будет ли проводиться церемония вручения кубка, — цитирует исполняющего обязанности президента «Шапекоэнсе» Ивана Тоццо Globo.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.