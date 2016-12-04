Алан Дзагоев: Лебедев - болельщик ЦСКА, но я больше болел за земляка Гассиева

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о том, за кого он переживал в поединке Денис Лебедев - Мурат Гассиев.

- Я поддерживал своего земляка, но в то же время болел за красивый бой. Отличный поединок, мне очень сильно понравился, буря эмоций. Я не такой эксперт в боксе, но эмоции сумасшедшие. Очень рад, что Мурат победил. Я знал, что Денис Лебедев – болельщик ЦСКА, поэтому в какой-то степени поддерживал и его. На самом деле я был за классный бой. Но больше я все-таки болел за своего земляка, ничего не мог поделать против родной крови, - рассказал Дзагоев.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

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