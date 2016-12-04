Акимова стартует 30-й в гонке преследования на КМ в Эстресунде, Загоруйко - 43-й
Сегодня в 13:15 мск в Эстерсунде состоится женская гонка преследования.
В пасьюте примут участие четыре российские биатлонистки. Первой из россиянок на старт выйдет Татьяна Акимова - у нее 30-й стартовый номер (отставание 1.33.0). Под 43-м номером в гонку уйдет Анастасия Загоруйко (2.04.0), под 45-м - Екатерина Глазырина (+2.08.0), под 54-м - Ольга Подчуфарова (+2.22.0).
Первой на старт выйдет француженка Мари Дорен Абер, второй - финка Кайса Макарайнен, третьей - Габриэла Коукалова.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.
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