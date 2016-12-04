Сергей Широков: Хорошо, что у СКА большая обойма игроков и отсутствующих можно заменить

Нападающий СКА Сергей Широков поделился мнение о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1).

- Наверное, в Хабаровске всем непросто играть, мы это понимали. В последних матчах «Амура» пять раз подряд был счет 2:1. Главное – мы взяли три очка, хотя и не показали ту игру, которую должны были. Но результат важен, и мы его добились. Хорошо, что у нас большая обойма, можно заменить отсутствующих по разным причинам, - приводит слова Широкова официальный сайт СКА.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 2:1. На гол Томаша Зогорны армейцы ответили дублем Сергея Широкова.

После этой встречи петербуржцы с 93 очками занимают первое место в Западной конференции, хабаровчане с 41 очком идут на 13-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 5 декабря во Владивостоке против «Адмирала». «Амур» в тот же примет «Северсталь».