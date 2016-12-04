Сергей Широков: Хорошо, что у СКА большая обойма игроков и отсутствующих можно заменить
Нападающий СКА
Сергей Широков поделился мнение о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против
«Амура» (2:1).
- Наверное, в Хабаровске всем непросто играть, мы это
понимали. В последних матчах «Амура» пять раз подряд был счет 2:1. Главное – мы
взяли три очка, хотя и не показали ту игру, которую должны были. Но результат
важен, и мы его добились. Хорошо, что у нас большая обойма, можно заменить отсутствующих
по разным причинам, - приводит слова Широкова официальный сайт СКА.
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл
«Амур» со счетом 2:1. На гол Томаша Зогорны армейцы ответили дублем Сергея
Широкова.
После этой встречи петербуржцы с 93 очками занимают первое
место в Западной конференции, хабаровчане с 41 очком идут на 13-м месте на
Востоке.
Следующий матч СКА проведет 5 декабря во Владивостоке против «Адмирала». «Амур» в тот же примет «Северсталь».
Матч
Амур - СКА - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Зогорна (Атюшов, Метсола), 33:56 (1:0). Широков (Рукавишников, Каблуков), 34:29 (1:1). Широков (Яковлев, Ковальчук), 42:22 (1:2 - бол.).
Место и дата
03 декабря 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция