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Мурат Гассиев: 12 раундов мы с Лебедевым били друг друга по голове. Просто ждал, что скажут судьи

Источник:  Р-СпортКомментарии

Новый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев поделился впечатлениями от своего боя с Денисом Лебедевым.

Очень тяжелый был бой, ровный, по судейским запискам 2:1 выиграл. Судьям виднее, я сделал все что мог, отдался полностью на ринге.

12 раундов мы били друг друга по голове, там даже никаких мыслей не было, просто ждал, что они скажут, не задумывался, кто выиграет, кто проиграет.

Если будет реванш, значит реванш. Если нет – буду драться с другим соперником. Было бы неплохо, если бы Денис выставил оба пояса (также пояс WBA) - в этот раз это не получилось, но если будет реванш, то на кону уже два пояса будет стоять, - рассказал Гассиев.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

«Советский спорт» провел прямую текстовую трансляцию боксерского вечера в «Мегаспорте».

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